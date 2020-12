Vídeo: veja o gol de Vargas na vitória do Galo sobre o Furacão

O Atlético-MG continua firme na “caça” ao líder São Paulo. O Galo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, gol de Vargas, e chegou aos 46 pontos, quatro a menos do que o Tricolor, que ainda joga na rodada, diante do Corinthians, neste domingo, 13. Veja o gol no vídeo acima. O Furacão caiu para a 13ª posição, com 28 pontos e pode ficar bem perto do Z4 ao fim da rodada. O jogo foi disputado neste sábado, 12 de dezembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª do Campeonato Brasileiro. O chileno foi decisivo para o alvinegro e, além de deixar sua marca, foi o principal homem ofensivo da equipe de Sampaoli. O Atlético ainda perdeu um pênalti com Keno, o segundo neste campeonato. Porém, conseguiu sair da Arena da Baixada com os três pontos. O Galo terá o líder São Paulo pela frente na quarta-feira, 16 de dezembro, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. O Furacão encara o Red Bull Bragantino no domingo, 20, às 16h, em Bragança Paulista.

Vargas fez o gol da vitória alvinegra no Paraná-(Carlo Pereyra/Fotoarena)