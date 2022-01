VÍDEO: Presidente fala sobre adiamento da estreia do Tapajós no Parazão: 'Recebemos com estranheza'

O presidente do Tapajós, Sandclei Monte, se pronunciou após a mudança da data de estreia do Boto no Campeonato Paraense 2022. Apesar da determinação da Federação Paraense de Futebol (FPF), que remarcou a partida contra o Independete de Tucuruí para o dia 2 de fevereiro, o mandatário do clube santareno disse que está confiante na manutenção do jogo para esta quinta-feira (27).

Vamos esperar a mudança no comando da federação e a posse da nova presidente. Esperamos que ela tenha o bom senso e tome as decisões cabíveis", disse Sandclei.

A mudança de data na partida entre Tapajós e Independente ocorre devido à indecisão que envolve a escolha do mando de campo do Boto no campeonato. Por conta de obras no estádio Colosso do Tapajós, onde o clube mandava as partidas, a equipe de Santarém está "sem casa" na competição.

Por conta disso, o Tapajós negociou a mudança do mando de campo para Belém. A equipe fechou acordo para utilizar o estádio da Curuzu no Parazão de 20220, mas a medida tem encontrado resistência na FPF.

A entidade entende essa mudança configura "inversão de mando de campo". Isso ocorreria na quinta rodada do campeonato, quando Tapajós e Paysandu se enfrentarem, mas com mando de campo do Boto.

Apesar disso, o presidente do Tapajós disse que isso não traria mudanças no mando de campo nas demais partidas do Tapajós no campeonato.

"Vemos com estranheza essa mudança de mando. A federação não aceitou a Curuzu como mando de campo, alegando possível inversão de mando na partida contra o Paysandu, pela quinta rodada. Apesar disso, não haveria problema marcar as partidas contra o Independente, pela primeira rodada, e contra o Castanhal, na terceira, na Curuzu", disse Sandclei.

Para resolver o impasse, FPF solicitou um ofício do Tapajós formalizando o pedido e explicando a situação. Esse documento será enviado pela própria Federação à CBF, que deve julgar o caso.