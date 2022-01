FPF adia jogo entre Tapajós e Independente de Tucuruí pela primeira rodada do Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) alterou a data da partida entre Tapajós e Independente de Tucuruí, pela primeira rodada do Parazão de 2022. De acordo com a Federação, o duelo, que seria realizado nesta quarta-feira (26), foi transferido para o dia 2 de fevereiro.

A mudança de data ocorre devido à indecisão que envolve a escolha do mando de campo do Tapajós no campeonato. Por conta de obras no estádio Colosso do Tapajós, tradicional no oeste do estado, onde o Boto mandava as partidas, o local não tem condições de receber jogos.

O Tapajós, portanto, está negociando a mudança do mando de campo para Belém. A equipe, inclusive, está no município de Santa Bárbara, na região metropolitana, realizando treinos.

O clube chegou a entrar em contato com o Paysandu, para a utilização do estádio da Curuzu no Parazão 2022. No entanto, a medida tem encontrado resistência na FPF.

A entidade entende essa mudança configura "inversão de mando de campo". Isso ocorreria na quinta rodada do campeonato, quando Tapajós e Paysandu se enfrentarem, mas com mando de campo do Boto.

Para resolver o impasse, FPF solicitou um ofício do Tapajós formalizando o pedido e explicando a situação. Esse documento será enviado pela própria Federação à CBF, que deve julgar o caso.

Portanto, a FPF adiou a data da partida entre Tapajós e Independente. A intensão é que, até o dia 2 de fevereiro, nova data do jogo, a questão seja resolvida pela CBF.