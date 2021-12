VÍDEO: Presidente de clube da Série A tira máscara de repórter e dispara: 'Somos Bolsonaro'

Após a vitória do Atlético-GO sobre o Flamengo, pela última rodada do Brasileirão na quinta-feira (10), o presidete do Dragão, Adson Batista, tirou a máscara de um repórter durante uma entrevista. Durante a ação, o mandatário do clube goiano fez apologias ao presidente Jair Bolsonaro.

Adson estava sendo questionado sobre o futuro do treinador do Dragão, Marcelo Cabo. Antes de responder, o mandatário do Atlético-GO tirou a máscara do repórter e fez referência ao Governo Federal. “Nós somos Bolsonaro, para com esse negócio, tire a máscara”.

Veja o vídeo:

Com a vitória sobre o Flamengo, o Atlético-GO chegou a 9ª colocação e garantiu vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Já o rubro-negro carioca garantiu a vice-colocação do Campeonato.