Peru: livre e desmarcado, jogador faz xixi durante partida e é expulso do jogo

O jogador Sebastián Muñoz, do Atlético Awajun, foi expulso do jogo contra o Cantorcillo, pela Copa Peru, após fazer xixi durante a partida no último sábado (17). Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento em que o atleta urina para fora do campo. Veja:

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível ver Muñoz próximo à cerca de alambrado do campo realizando a necessidade fisiológica. Um adversário, então, percebe a ação do atleta e sinaliza o juiz, que vai em direção do jogador Atlético Awajun, puxa o cartão vermelho e lhe aplica a expulsão.

O jogador ainda tenta contestar a atitude do juiz, mas de nada adiantou, elogo em seguida é convidado a se retirar do campo. Apesar de perder o camisa 10 nos últimos 19 minutos de jogo, o Awajún conseguiu segurar o empate por 0 a 0 fora de casa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)