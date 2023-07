Jogador é expulso após urinar em campo durante partida na Argentina; vídeo

Uma situação inusitada fez parte da 3ª divisão do futebol argentino na última terça-feira (4). Durante o jogo entre Argentino de Merlo e Sacachispa no estádio Juan Carlos Brieva, em Buenos Aires, um dos jogadores foi expulso pelo árbitro após urinar no campo. O atleta em questão é Leonel Ovejero, de 21 anos, atacante do Argentino de Melo.

Após receber a sinalização de expulsão aos 33 minutos do 2º tempo, o jogador coloca as mãos na cabeça demostrando estar incrédulo com a situação, mas aceita pacificamente a punição e caminha para fora do campo. Segundo o Metrópoles, a situação só foi percebida minutos depois pela emissora que transmitia a partida.

A partida, que seguiu com um jogador a menos em campo, terminou no 0 x 0. O clube Sacachispas se classifica na 13ª posição com 3 pontos e o Argentino de Melo na 16º, com 2 pontos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)