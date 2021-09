VÍDEO: Narrador do TNT Sports revela ter vencido o câncer: 'Tomou um 8 a 2'

O narrador Jorge Iggor revelou nesta terça-feira que está recuperado do câncer de tiróide. O locutor do TNT Sports narrou a vitória do Bayern de Munique sobre o Barcelona nesta tarde e, em seguida, foi às redes sociais para falar sobre sua recuperação. Iggor retirou um tumor em junho deste ano e continua em processo para manter sua voz.

- 'Como será o amanhã?' Eu não sei. Só sei que, hoje, o câncer de tireoide tomou um 8 x 2. Vencemos - escreveu o narrador em seu Twitter.

- Três meses se passaram da cirurgia, quatro da suspeita e constatação do câncer de tireóide, e eu estreei na Liga dos Campeões da Europa, que é a principal competição que eu transmito hoje na TNT Sports. E é o dia de uma vitória muito grande - contou o locutor em um vídeo em seu Instagram.

- Eu tinha duas grandes preocupações, uma com a minha vida mesmo, como eu conseguiria vencer aquilo [...] E a segunda foi profissional, eu operei em 10 de junho pensando muito nesse 14 de setembro. Quis o destino, quis Deus, e eu acredito nele, que eu descobrisse o câncer de tireóide entre uma Champions e outra - acrescentou Iggor.

O narrador contou que descobriu o câncer dias depois de fazer sua última transmissão na Liga dos Campeões da temporada passada. Ele também contou que buscou casos na internet de pessoas que passaram pelas mesmas situações e descobriu com a fonoaudióloga Ana Cravo como tratar as possíveis sequelas na voz.

- 42 dias depois de operado, eu narrei um jogo ao vivo da Libertadores, o jogo da eliminação do Internacional, claro que estava longe do 100% mas aceitamos ir pro ar pela emergência da noite. Passaram outros dias e outros jogos foram vindo e era muito perceptível a minha evolução - explicou o narrador.

- Justamente na semana anterior à volta da Champions, eu estava escalado para um Santos e Bahia no Brasileirão, e aí eu senti os gritos voltarem, senti mais confiança para narrar, e falei "opa, tá quase 100%". Agora, minha voz voltou, os gritos estão quase no que era antes e eu volto para casa extremamente satisfeito - completou Jorge Iggor.