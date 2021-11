VÍDEO: Jogadores do Palmeiras xingam Arão após vice do Flamengo: 'Ei Arão, vai tomar...'

Os jogadores do Palmeiras não esqueceram de William Arão, do Flamengo, na hora da comemoração do tricampeonato da Libertadores conquistado em cima do Rubro-Negro. O volante havia 'cantado' vitória antes da hora no programa de Benjamin Back, no SBT.

- Eu acho que nós ganhamos de 2 a 0 - disse Arão, no Arena SBT do dia 22 de novembro.

Assista

Logo após o título, Felipe Melo já havia cornetado Arão. O volante do Verdão deu uma declaração que foi transmitida pelo SBT após a partida contra o Flamengo.