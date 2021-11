VÍDEO: Ex-dupla Re-Pa, Mesquita critica contratações de Remo e Paysandu: 'Vem jogador meia-boca'

O Último Lance desta segunda-feira (22) recebeu o ex-meia Mesquita, ídolo do Remo e que também jogou no Paysandu. Durante a entrevista, o ex-jogador criticou a forma que a dupla Re-Pa contrata. Segundo Mesquita, os clubes trazem jogadores que não estão acostumados à pressão das arquibancadas:

"Tem jogador que vem para cá e não se liga na torcida que nós temos. No interior de São Paulo não tem a torcida que tem Remo e Paysandu. Tem times do Nordeste que também não tem. Vem jogador meia-boca para cá, a verdade é essa, não vem jogador que é o craque do time. Vem o jogador meia-boca que não está acostumado com torcida. Quando pega uma massa, com certeza vai tremer", disparou o ex-meia.

O Remo entra em campo nesta quarta-feira (24), às 20h30, no Estádio Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. No primeiro jogo Gavião e Leão empataram em 1 a 1, quem vencer avança para pegar o Paysandu. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

