VÍDEO: Ex-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante marca golaço no futebol português

O atacante ex-Paysandu Cassiano marcou um golaço na derrota do Vizela, clube do jogador, para o Porto, por 3 a 1, na Taça de Portugal. Mas o ex-artilheiro do Bicola na Série B marcou um golaço, pelas quartas de final do torneio. Em um contra-ataque do Vizela, Cassiano recebeu frente a frente com o goleiro Marchesín e deu uma cavadinha para balançar as redes.

O centroavante Cassiano, de 32 anos, está desde 2020 no Vizela, e marcou 20 gols em 52 partidas. Pelo Paysandu, em 2018, artilheiro fez 20 gols em 30 duelos entre Parazão, Copa Verde e Série B.