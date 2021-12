VÍDEO: Comentarista coloca Santos na lista de clubes que deveriam ser vendidos no futebol

O comentarista Mano, do SBT, afirmou durante o programa 'Arena' de segunda-feira que o Santos deveria ser vendido, assim como o Cruzeiro, que foi comprado por Ronaldo Fenômeno no último fim de semana. A justificativa foi no mínimo curiosa: a localização geográfica da cidade do litoral paulista.

Nesse momento, ele foi interrompido pelos colegas de bancada que pareceram discordar da justificativa. Cicinho, que tinha votado no Vasco, afirmou ironicamente que o time carioca também não estava na capital paulista. Mano justificou novamente sua escolha.

- A torcida do Vasco é maior que a do Santos. O Vasco, aliás, tem a segunda maior torcida do Rio de Janeiro. O Santos, hoje, não tem força para levantar sozinho. Se você pegar os últimos jogadores que o Santos vendeu, a maior parte do dinheiro não ficou no time - concluiu.