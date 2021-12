VÍDEO: Comediante português passa 'trote' no Flamengo e tenta devolver Jorge Jesus: 'Com defeito'

Será que Jorge Jesus e Flamengo retomam o casamento? Bom, se depender da torcida do Benfica, atual clube do treinador, os gritos de "Ole, ole ole ole Míster, Míster" podem voltar a ecoar no Maracanã sem problema algum. Pressionado, JJ viu a torcida benfiquista iniciar uma campanha para devolver o português para o Flamengo. A última tentativa de devolução envolveu o comediante português Nilton, que ligou para loja do Flamengo reclamando do técnico.

Em vídeo publicado no Instagram do ator, Nilton se passa como consumidor e relata um 'produto com defeito' e que não tem funcionado bem em Portugal.

- O artigo está dando problema. Começou bem, mas aí f****, a torcida está reclamando, sabe? A gente pensou, se retornar fica tudo bem, ninguém fica desempregado. Quem sabe vem o Abel... O artigo está com defeito, nem a gente entende ele - brincou o comediante.

Jorge Jesus, segundo o jornal 'A Bola', está fragilizado no comando do Benfica após a derrota no clássico contra o Sporting, na última sexta-feira. As informações não garantem nem que o treinador português cumpra seu contrato por completo e afirma que dezembro será um mês decisivo. Nesta quarta-feira, as Águias enfrentam o Dínamo Kiev e lutam pela classificação às oitavas de final da Champions League.