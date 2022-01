VÍDEO: Com Remo na lista, perfil da Copa do Brasil relembra gols de Neymar no torneio

O perfil da Copa do Brasil no Twitter aproveitou a relembrou nesta terça-feira (25) a trajetória de Neymar no torneio, em 2010. Naquele ano, o Santos, clube onde foi revelado, foi campeão da Copa, com Neymar como artilheiro. Entre os 11 gols marcados pela então jovem revelação, dois foram em cima do Remo, que entraram no vídeo em homenagem a Neymar:

o Remo encarou o Santos-SP, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ocorreu no dia 18 de março, no Mangueirão e o clube paulista não teve piedade dos azulinos. Comandados por Ganso e Neymar, os “Meninos da Vila” golearam o Leão pelo placar de 4 a 0. Gols de Neymar (21/1T), André (42/1T); André (03/2T) e Neymar (36/2T).