VÍDEO: Brasileiro do Arsenal reage a assalto e acerta soco em ladrão

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, reagiu a um assalto em casa, em Londres, onde mora. O fato aconteceu em agosto, mas a histórias e as imagens só foram reveladas nesta terça-feira pela emissora 'CCTV'. O jogador aparece no vídeo em briga corporal com um dos assaltantes, que estava usando um taco de beisebol.

Assista

Os ladrões tentavam levar um relógio, o celular e o carro do brasileiro. Ninguém ficou ferido na confusão. A policia conseguiu prender Abderaham Muse, o ladrão de 26 anos que aparece brigando com Gabriel. Ele foi condenado a cinco anos de prisão pelo crime em novembro.

- Não é algo legal de se passar quando você tem sua família envolvida, gente tentando entrar em sua casa. Gabi mostrou grande caráter. Você vê a reação que ele teve de imeadiato, créditos a ele - disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, em entrevista coletiva.

Arteta disse ainda que o clube deu suporte para que o jogador supere o susto.

- Depois de tudo ele estava bem. É claro que ficou chocado, obviamente quis mudar algumas coisas em sua vida para evitar que isso ocorra novamente - concluiu.