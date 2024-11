Vídeo: atacante do Porto interrompe ataque promissor após lesão de adversário e é aplaudido

O Porto conquistou uma vitória convincente sobre o Estoril, com um placar de 4 a 0, no último domingo (3). Durante a partida, o atacante Pepê, ex-jogador do Grêmio, interrompeu uma jogada de ataque ao perceber que o zagueiro Pedro Amaral havia se machucado e caído no gramado. Em vez de aproveitar a oportunidade para finalizar, Pepê decidiu parar e permitir que o adversário recebesse atendimento médico.

A princípio, a torcida no Estádio do Dragão reagiu com vaias, mas reconheceu rapidamente a atitude esportiva de Pepê e passou a aplaudi-lo. O técnico do Porto, Vítor Bruno, e os jogadores do Estoril também expressaram seu apreço pelo gesto. O incidente ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo, momento em que o Porto já liderava por 1 a 0. Após a substituição de Amaral, Pepê foi recompensado por sua atitude ao marcar o segundo gol da equipe aos 35 minutos. Galeno também se destacou ao marcar duas vezes, selando a goleada.

Com essa vitória, o Porto se posiciona como vice-líder do Campeonato Português, acumulando 27 pontos em 10 jogos, enquanto o Estoril permanece na 12ª posição com apenas nove pontos.