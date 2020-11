Vidal explica saída do Barcelona e comenta situação de Messi

O meio-campista Arturo Vidal explicou o motivo de ter saído do Barcelona para a Inter de Milão em entrevista ao “Corriere dello Sport”. O chileno afirmou que estava feliz no clube catalão e ressaltou as amizades feitas no período em que defendeu as cores blaugranas. No momento, o veterano está focado em ganhar títulos com a equipe de Antonio Conte.

- Eu estava bem no Barcelona. Havia um grupo com companheiros que agora são mais do que amigos, mas as coisas mudaram e decidi vir para cá. Quero voltar a ganhar o Italiano e meu sonho é a Champions. Estou aqui principalmente por Conte, a experiência com ele, na Juve, foi inesquecível. Aqui existe um projeto sério e um treinador que quer ganhar.

Vidal também comentou sobre a eterna comparação entre Messi e Cristiano Ronaldo, mas não especulou o futuro do argentino.

- Não há comparação, Messi é de outro planeta. Muitas coisas que vivemos juntos, ficarão no meu coração, nossa amizade durará para sempre. Espero que esteja feliz e que tome uma decisão com o coração.

Vidal foi contratado nesta última janela de transferências, pois não fazia parte dos planos do técnico Ronald Koeman para esta temporada. Aos 33 anos, o camisa 22 tem sido peça chave no time de Antonio Conte e já atuou em nove partidas entre Campeonato Italiano e Liga dos Campeões.