Verona x Genoa: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/04) pelo Campeonato Italiano

As equipes Verona e Genoa entram em campo às 13h30 (horário de Brasília) de hoje, segunda-feira (04/04), para disputar a 31ª rodada do Campeonato Italiano. A partida ocorre no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje.

Onde assistir Verona x Genoa ao vivo?

A partida Verona e Genoa pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star +, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como Verona x Genoa chegam para o jogo?

O Verona chega na partida após um empate com o Empoli, aparecendo em décimo lugar na tabela, com 42 pontos. O time precisa sair vitorioso da disputa para se recuperar o ranking. Já o Genoa chega de uma vitória contra o Torino e se encontra no décimo oitavo lugar, com seus 22 pontos. A quipe está complicada na competição e tenta escapar do rebaixamento.

Prováveis escalações

Verona: Montip, Ceccherini, Gunter, Sutalo, Tameze, Faraoni, Miguel Veloso, Casale, Barak, Caprari e Simeone.

Genoa: Sirigu, Bani, Frendrup, Maksimovic, Vasquez, Badelj, Sturaro, Gudmundsson, Amiri, Portanova e Destro.

Ficha técnica - Verona x Genoa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona

Data: 04 de abril - segunda-feira

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)