Verl x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e o horário de hoje em amistoso de pré-temporada

Verl x Borussia Dortmund se enfrentam nesta quinta-feira (14/07), em amistoso referente à pré-temporada europeia. A partida está programada para começar às 13h (horário de Brasília), no Estádio Sportclub Arena, em Verl, na Alemana. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

A partida Verl x Borussia Dortmund pode ser assistida pelo site da BET365.com (Clique aqui para assistir).

Como Verl x Borussia Dortmund chegam para o jogo?

É um amistoso que representa o início da agenda de jogos da pré-temporada dos dois clubes. A tendência é que os treinadores usem e abusem das substituições, fazendo até oito, cada um. Apesar do nome mundialmente conhecido, o Borussia Dortmund chega para o jogo com o elenco bastante modificado e sem o seu principal astro, Halland - que foi negociado com o Manchester City. Assim, existe uma tendência para vitória do Verl, que tem mais entrosamento neste momento.

FICHA TÉCNICA

Verl x Borussia Dortmund

Amistoso | Pré-temporada

Local: Sportclub Arena, em Verl (Alemanha)

Data/Horário: 14 de julho de 2022, 13h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Verl: Niclas Thiede, Nico Ochojski, Torge Paetow, Aaron Berzel e Luca Stellwagen; Leon Bürger, Mael Corboz e Dominik Klann; Maximilian Wolfram, Cyrill Akono e Joel Grodowski

Borussia Dortmund: Alexander Meyer, Felix Passlack, Antonios Papadopoulos, Mats Hummels e Prince Aning; Abdoulaye Kamara e Mahmoud Dahoud; Marius Wolf, Marco Reus e Ole Pohlmann; Moukoko

