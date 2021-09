Vênus anuncia a contratação do técnico Agnaldo de Jesus, o 'Seu Boneco', para a 'Segundinha'

O Vênus anunciou a contratação do técnico Agnaldo de Jesus, o "Seu Boneco" como novo comandante da equipe na Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha". O treinador, que já teve passagens por Remo, Bragantino e pelo próprio Vênus tem como objetivo trazer o futebol de Abaetetuba de volta a primeira divisão.

"Eu já havia feito um trabalho aqui no Vênus há anos. A diretoria me chamou e, como eu conheço as pessoas de lá, que são sérias e honestas, eu decidi aceitar o convite. Eu tive outras propostas, mas preferi vir pro Vênus", disse Agnaldo.

A apresentação do elenco e início dos treinos está marcada para 13 de setembro, a próxima segunda-feira. A diretoria ainda faz mistério sobre a montagem de elenco.

“O objetivo, além da vaga para o Parazão 2022, é formar um time competitivo que também se mantenha na elite do futebol paraense, de onde nunca deveria ter saído. E o Agnaldo faz parte desse planejamento, assim como outras contratações, que vamos anunciar em breve“, disse o presidente Jorge Baico.

Mas o novo treinador já revelou um nome que fará parte do Azulão na "Segundinha". É o zagueiro Igor João, campeão paraense duas vezes com o Remo.

"Ele (Igor João) é o único que eu posso cravar. Nós já estamos contactando alguns atletas, mas estamos tomando muito cuidado. Não temos apoio político, apenas de colaboradores, então queremos jogadores sérios, que queiram somar ao Vênus", disse o treinador.

Além da busca para formar o melhor elenco, o Vênus ainda corre contra o tempo para conseguir liberar o estádio Humberto Parente, em Abaetetuba, para os jogos. O local ainda precisa passar por vistorias de órgãos de segurança para ser liberado.

A cidade do nordeste paraense, conhecida como a "terra da cachaça", terá apenas o Vênus como representante no estadual. O maior rival do Azulão, o Abaeté, não se inscreveu para "Segundinha" deste ano.

A última vez que o Vênus participou da elite do estadual foi em 2015. Um ano antes, o Azulão havia conquistado o título da "Segundinha" e garantido vaga à elite.

O Vênus, inclusive, é um dos poucos times da Série B do Parazão que possuem títulos da divisão de acesso. Apenas oito equipes conquistaram o caneco da "Segundinha". O Vênus é o segundo maior campeão, com dois títulos, atrás do Vila Rica, que tem três.