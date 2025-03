Vélez Sarsfield x San Martín: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/03) pelo Argentino

Vélez Sarsfield x San Martín de San Juan disputam hoje, sexta-feira (07/03), a 9° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vélez Sarsfield x San Martín ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vélez Sarsfield está na lanterna do Grupo B do Campeonato Argentino, ainda não venceu ou marcou gols e acumula 2 empates, 6 derrotas, 13 gols sofridos.

Já San Martín de San Juan ocupa a 12° posição do mesmo grupo e soma um total de 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos.

Vélez Sarsfield x San Martín: prováveis escalações

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Leonel Roldán, Christian Ordóñez, Tomás Galván, Maher Carrizo; Matías Pellegrini, Braian Romero. Técnico: Marcelo Bravo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Alejandro Molina, Hernán Lópes, Rodrigo Cáseres, Leonel Álvarez; Marco Iacobellis, Nicolas Pelaitay, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández; Juan Cavallaro, Federico Anselmo. Técnico: Raúl Antuña.

FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x San Martín de San Juan

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 07 de março de 2025, 19h