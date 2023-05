Vélez Sarsfield x River Plate: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (29/05) pelo Argentino

As equipes Vélez Sarsfield x River Plate disputam nesta segunda-feira (29/05) a 18° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vélez Sarsfield x River Plate ao vivo?

A partida Vélez Sarsfield x River Plate poderá ser assistida pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Vélez Sarsfield x River Plate chegam para o jogo?

Vélez Sarsfield está em 25° lugar na competição e soma 3 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados e 15 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas da competição.

Já River Plate lidera o campeonato com 13 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 29 gols marcados e 9 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe somou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Prováveis Escalações

Vélez Sarsfield: Gómez, Guidara, Gianetti, Godín, Ortega, Ordoñez, Fernández, Pretianni, Janson, Pratto e Osorio.

River Plate: Armani, Casco, Rojas, P. Díaz, E. Díaz, Aliendro, Pérez, Fernández, Solari, Palavecino e Borja.

FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x River Plate

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 29 de maio de 2023, 21h30