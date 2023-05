Banfield x Rosario Central: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (29/05) pelo Argentino

As equipes Banfield x Rosario Central disputam nesta segunda-feira (29/05) a 18° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira o horário e as prováveis escalações:

Onde assistir Banfield x Rosario Central?

A partida Banfield x Rosario Central não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Banfield x Rosario Central chegam para o jogo?

Banfield está em 26° lugar no campeonato e acumula 3 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 10 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 3 derrotas.

Já Rosario ocupa a 6° posição com 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Emanuel Olivera, Luis Mago, Emanuel Insúa; Juan Bisanz, Alejandro Cabrera, Brahian Alemán, Ignacio Agustin Rodríguez; Milton Gimenez e Sebastián Sosa. Técnico: Julio Falcioni.

Rosario: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Francis MacAllister; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Jhonatan Candia. Técnico: Miguel Ángel Russo.

FICHA TÉCNICA

Banfield x Rosario Central

Campeonato Argentino

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina

Data/Horário: 29 de maio de 2023, 19h