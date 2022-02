Veja quem briga por classificação e contra o rebaixamento na última rodada do Parazão 2022

A primeira fase do Campeonato Paraense 2022 termina neste sábado (26). A partir das 15h30, oito partidas definem o futuro das 12 equipes na competição. Por enquanto, há brigas em todas as partidas da tabela, seja pela classificação ou pelo rebaixamento.

O regulamento do Parazão 2022 segue o mesmo modelo do ano passado. Apesar disso, a estrutura da competição ainda confunde alguns torcedores. Por conta disso, a equipe de O Liberal elaborou um guia da última rodada do estadual e sinalizou as brigas que ainda estão vivas na classificação.

Qual o regulamento do Parazão?

Presidente interina da FPF, Graciete Maués, na festa de abertura do Parazão (Cristino Martins / O Liberal)Ao todo, o Campeonato Paraense conta com 12 equipes divididas em três grupos de quatro. Cada time enfrenta clubes das outras chaves, menos da sua própria. Por exemplo: equipes do Grupo A, só enfrentam times dos grupos B e C. Essa modalidade de cruzamento ocorre com as demais chaves da competição.

Se classificam para a próxima fase os dois primeiros times de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados. As duas equipes piores colocadas, levando em consideração a classificação geral da competição, são rebaixadas à Série B do Parazão.

Quem já está classificado à próxima fase?

Ricardinho é a principal contratação do Paysandu para a temporada (Filipe Bispo / O Liberal)

Até a sétima rodada, apenas duas equipes já garantiram vaga às quartas de final. Ambas estão no Grupo A da competição. O Paysandu, líder com 17 pontos, e o Águia de Marabá, segundo colocado com 11 pontos, já não podem ser alcançados pelo Paragominas, terceiro da chave.

Quem briga para não cair?

Amazônia Independente briga para não cair no Parazão (Alex Daniel Oliveira / Instagram @amazoniaifc)

Na rodada final, seis equipes brigam contra o rebaixamento à Série B do Parazão. Por enquanto, as duas equipes com pior rendimento no estadual são o Amazônia, com 4 pontos, e o Paragominas, com 6 pontos. Ambos estão no Grupo A da competição.

Apesar disso, todas as equipes do Grupo B do torneio ainda podem terminar a rodada final na zona de rebaixamento. Tapajós e Tuna, com 8 pontos, se livram da degola apenas com um empate. Já Bragantino e Itupiranga, com 7 pontos, precisam vencer para excluir qualquer possibilidade de queda.

O que o Remo precisa fazer para se classificar?

Brenner tem sido a referência ofensiva do Remo no Parazão (Thiago Gomes / O Liberal)

Ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, o Remo, clube com uma das maiores torcidas do estado, ainda não está classificado às quartas de final. Para garantir o passaporte para a próxima etapa, o Leão precisa vencer ou empatar com o Águia de Marabá em casa, neste sábado.

O Leão, inclusive, pode até se classificar às quartas perdendo para o Azulão Marabaense. No entanto, caso isso ocorra, precisa torcer para o Castanhal não vencer o Paysandu, no Modelão.

Como ficam os cruzamentos nas quartas de final?

Cruzamentos só serão definidos ao final da oitava rodada. (Samara Miranda/Remo)

Segundo o regulamento do Parazão, as equipes que garantirem vaga na próxima fase serão classificadas da seguinte forma:

1º ao 3º: os líderes de cada chave, organizados de acordo com a campanha na primeira fase.

4º ao 6º: segundos colocados de cada chave, organizados de acordo com a campanha na primeira fase.

7º e 8º: melhores terceiros colocados, organizados de acordo com a campanha na primeira fase.

Essa classificação define os confrontos da segunda fase no chamado cruzamento olímpico: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Portanto, caso o Parazão terminasse na sétima rodada, os cruzamentos estariam assim: