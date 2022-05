Veja os times brasileiros que já venderam suas SAFs

Com a regularização do modelo das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) no Brasil, ocorrida em 2021, diversos times criaram e venderam suas Sociedades a fim de manejar suas dívidas de forma mais eficiente. Veja os times brasileiros que já venderam SAFs:

Times brasileiros que venderam SAF

Cruzeiro: Em dezembro de 2021, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno anunciou que compraria 90% da Raposa por uma quantia de R$ 400 milhões. No entanto, o contrato só foi assinado em abril de 2022.

Vasco: O time carioca vendeu em fevereiro a sua SAF para o grupo estado-unidense 777 Partners, pela quantia de R$ 700 milhões. O contrato firmado prevê o pagamento das dívidas do clube, investimentos na equipe e uma possível reforma do Estádio São Januário.

Botafogo: O clube formalizou em março deste ano a venda da maior parte da sua SAF para o americano John Textor, que deverá desembolsar no mínimo R$ 400 milhões, divididos entre a compra e investimentos.

Athletic Club-MG: Também em dezembro do ano passado, 49% do clube mineiro foi comprado pela V2 Participações, dos empresários Vinícius Diniz e Victor Felipe Oliveira. Os compradores já anunciaram R$ 50 milhões em investimentos, divididos em 10 anos, e prometeram transformar o Athletic no 4° maior time de futebol do estado em 5 anos.

Sertãozinho-SP: Este clube do interior paulista vendeu sua SAF em dezembro de 2021 para vários empresários, incluindo Marcos Aurélio Galeano, ex-jogador do Palmeiras.

Noroeste: O time oficializou sua SAF em janeiro deste ano e obteve neste mesmo mês seu primeiro investidor, o empresário Reinaldo Mandaliti.