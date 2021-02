Veja imagem do uniforme 2 do Flamengo para a temporada 2021

No dia seguinte à conquista do Brasileirão, o Flamengo começou a vender a nova camisa titular para a temporada 2021 e viu a camisa 2 ser vazada na internet. A foto foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.

+ Flamengo lança nova camisa titular minutos após conquistar o Brasileirão; veja imagens

Como de costume, a camisa 2 será predominantemente branca. A principal novidade é na parte da manga, que terá as cores rubro-negras em tom de degradê e com detalhes gráficos. Em fevereiro, o atacante Gabigol, já havia elogiado a peça em post nas redes sociais.

Calma... porque a branca tá do C%##** https://t.co/EV2MzIwMYv — Gabi (@gabigol) February 10, 2021

Camisa 2 do Flamengo (Foto: Reprodução)

De acordo com Venê Casagrande, a previsão de lançamento da camisa 2 é para o mês de maio. Até lá, o Flamengo seguirá usando o uniforme branco de 2020 quando não puder usar a camisa rubro-negra.