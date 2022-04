Veja gols do jogador do Tapajós assassinado com facada no pesçoco; vídeo

O jogador do Tapajós Tawhan Damasceno, que foi assassinado com uma facada no pescoço no bairro do Barreiro, em Belém, constumava usar bastante as redes sociais. Em uma das postagens, o jovem publicou um vídeo com alguns gols marcados, ainda nas categorias de base do Boto Santareno.

Veja o vídeo dos lances de Tawhan:

O velorio do jogador será realizado na Rodovia Arthur Bernardes, Passagem Santa Lúcia, número 522 B, no bairro do Barreiro, em Belém. O sepultamento será nesta quinta-feira (14), às 16h, no cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá.