Confira os resultados dos principais jogos do final de semana (27 e 28/11)

Este último final de semana de novembro foi especial e decisivo para o futebol. O sábado encerrou com o Palmeiras sendo campeão da Libertadores em cima do Flamengo e com isso, agora é tricampeão da Liberta. Já o final do domingo decretou a queda do Remo para a Série B após o empate contra o Confiança.

Confira os resultados das principais partidas do final de semana:

SÁBADO (27/11)

Taça Libertadores (final)

Palmeiras 2 x 1 Flamengo

Série A

RB Bragantino 1 x 1 América-MG

São Paulo 2 x 0 Sport

Campeonato Inglês

Arsenal 2 x 0 Newcastle

Liverpool 4 x 0 Southampton

Crystal Palace 1 x 2 Aston Villa

Campeonato Espanhol

Valência 1 x 1 Rayo Vallecano

Villarreal 1 x 3 Barcelona

Campeonato Italiano

Empoli 2 x 1 Fiorentina

Juventus 0 x 1 Atalanta

Venezia 0 x 2 Internazionale

Campeonato Alemão

Wolfsburg 1 x 3 Borussia Dortmund

Bayern de Munique 1 x 0 Arminia Bielefeld

Campeonato Francês

Lille 1 x 1 Nantes

Campeonato Português

Belenenses 0 x 7 Benfica

DOMINGO (28/11)

Série A

Corinthians 1 x 0 Athletico-PR

Atlético-MG 2 x 1 Fluminense

Internacional 1 x 1 Santos

Série B

Remo 0 x 0 Confiança

Vitória 0 x 1 Vila Nova

Londrina 3 x 0 Vasco

Goiás 2 x 0 Brusque

Botafogo 2 x 2 Guarani

CSA 4 x 0 Brasil-RS

Operário-PR 2 x 1 CRB

Avaí 2 x 1 Sampaio Corrêa

Campeonato Inglês

Burnley 0 x 1 Tottenham

Manchester City 2 x 1 West Ham

Chelsea 1 x 1 Manchester United

Campeonato Espanhol

Espanyol 1 x 0 Real Sociedad

Cádiz 1 x 4 Atlético de Madrid

Real Madrid 1 x 1 Sevilla

Campeonato Italiano

Milan 1 x 3 Sassuolo

Roma 1 x 0 Torino

Napoli 4 x 0 Lazio

Campeonato Alemão

RB Leipzig 1 x 3 Bayer Leverkusen

Campeonato Francês

Saint-étienne 1 x 3 Paris Saint-Germain

Montpellier 0 x 1 Lyon

Olympique de Marselha 1 x 0 Troyes

Campeonato Português

Sporting 2 x 0 Tondela

Porto 1 x 1 Vitória de Guimarães