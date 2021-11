Com dois de Hulk, Atlético-MG vence Fluminense em jogo com polêmica e fica bem próximo do título

O grito de "bicampeão" ecoou entre os cerca de 60 mil torcedores do Atlético-MG no Mineirão. Com dois gols de Hulk, o Galo bateu o Fluminense por 2 a 1 (Manoel fez o gol tricolor) neste domingo (28) em jogo marcado por decisão discutível no VAR e chegou a 78 pontos na 36ª rodada do Brasileirão. A equipe de Cuca só depende de suas forças e pode ser campeã caso o Flamengo tropece na terça-feira (30), diante do Ceará. A expectativa de um fim de jejum de longos 50 anos ficou claríssima ao apito final.

BATALHA DE ESTRATÉGIAS

​

Mesmo atuando como visitante, o Fluminense não demorou a se lançar à frente. André arriscou um chute de longe e obrigou Everson a se esticar para encaixar. Os comandados de Marcão ocupavam espaços e tinham uma postura aguerrida e fechavam os espaços para as investidas do Atlético-MG.

O Atlético-MG, aos poucos, tentou soltar as amarras em investidas com Guilherme Arana e Keno. A primeira oportunidade mais nítida veio pela direita, quando Jair aproveitou um clarão na zaga tricolor e encontrou Diego Costa. O atacante fez o giro, mas a bola passou rente à trave.

BOBEOU, MANOEL MARCOU!

A bola aérea trouxe novo destino para o Fluminense. Marlon cobrou falta com precisão e, enquanto a zaga atleticana ficou parada, Manoel encontrou uma brecha para desviar de cabeça. Em vantagem, o Tricolor das Laranjeiras quase ampliou minutos depois. Fred abriu espaço e bateu forte, exigindo Everson.

GALO SE REENCONTRA

Pouco a pouco, o Atlético retomomu as rédeas, apostando em investidas com Guilherme Arana e Keno. Hulk desvencilhou-se da marcação e encheu o pé, obrigando Marcos Felipe a saltar para defender.

VAR, CONFUSÃO E... GOL DO ATLÉTICO!

A partida continuava bastante acirrada quando a polêmica voltou a rondar a área. Em bola alçada para a área, os atleticanos reclamaram que o lateral tricolor Marlon interceptou com a mão uma jogada envolvendo Diego Costa.

O árbitro Marielson Alves Silva atendeu à solicitação do árbitro de vídeo e foi rever a jogada. Contudo, sua caminhada foi interrompida por uma confusão envolvendo jogadores de Atlético-MG e Fluminense. Após os ânimos ficarem arrefecidos, o juiz reviu o lance e apontou pênalti para o Galo. Hulk partiu para a bola e cobrou no cantinho.

Empurrado por sua torcida, o time da casa se lançou de vez ao ataque. Keno desviou cabeçada rente à trave. Allan passou como quis pelo lado esquerdo e sua tentativa foi abafada por Marcos Felipe. O Fluminense, por sua vez, mostrava-se afoito. David Braz se enrolou ao recuar uma bola e obrigou o goleiro tricolor a sair para evitar a chegada de Zaracho. Em seguida, Jair esticou e Diego Costa encheu o pé, mas a bola foi para fora.

JOGO ACIRRADO

A partida continuou truncada na volta do intervalo. Os comandados de Cuca penavam para furar o bloqueio adversário em lançamentos de Arana e Keno, enquanto o Tricolor das Laranjeiras se atrapalhava ao buscar contra-ataques. Com isto, as faltas predominavam no Mineirão.

INCRÍVEL, HULK!

Só que o Atlético voltou a contar com o poderio de Hulk e garantiu a virada. O atacante encheu o pé em cobrança de falta da direita. A bola desviou na cabeça de Wellington e "traiu" Marcos Felipe.

FLUMINENSE ENSAIA REAÇÃO

Em desvantagem, a equipe das Laranjeiras chegou a dar esperança de reação. Yago Felipe finalizou e Everson fez uma defesa. Em seguida, Bobadilla recebeu bola e encheu o pé, mas a bola foi por cima.

CANTOU DE GALO!

​

O Atlético logo voltou a dominar as ações e empilhou chances. Nacho cobrou falta e Vargas cabeceou. Os donos da casa ainda tentaram jogadas com Eduardo Sasha e Nacho, mas não tiveram sucesso. Aos poucos, a equipe passou a cadenciar o jogo e fechou os espaços para o Fluminense. Ao apito final, a Massa soltou o grito de "bicampeão", como se dissesse um "que se dane" para a matemática. Mas ainda há um pouco mais a esperar.