Veja a lista de jogadores do Palmeiras pré-inscritos no Mundial de Clubes da Fifa

O Palmeiras enviou a Fifa uma lista com 34 jogadores que podem participar do Mundial de Clubes, que ocorre em fevereiro. Essa relação, no entanto, sofrerá alterações. Até o dia 24 de janeiro, o clube deve reduzir o número de jogadores para 23 e mandar a sequência final de inscritos.

Até o momento, o Palmeiras tem três reforços para o Mundial: o goleiro Marcelo Lomba com a camisa 42, o meia Eduard Atuesta com a 20 e o atacante Rafael Navarro com a 29.

O atacante Luiz Adriano, que não faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira para 2022 e, por isso, não foi pré-inscrito. O lateral-esquerdo Victor Luis, que foi emprestado ao Ceará, também não.

Veja a lista completa de pré-inscritos do Palmeiras:

1 - Vinicius

2 - Marcos Rocha

3 - Renan

4 - Kuscevic

5 - Patrick de Paula

6 - Jorge

7 - Dudu

8 - Zé Rafael

9 - Deyverson

10 - Rony

11 - Wesley

12 - Mayke

13 - Luan

14 - Gustavo Scarpa

15 - Gustavo Gomez

19 - Breno Lopes

20 - Atuesta

21 - Weverton

22 - Piquerez

23 - Raphael Veiga

25 - Gabriel Menino

27 - Gabriel Verón

28 - Danilo

29 - Rafael Navarro

31 - Mateus

34 - Lucas Freitas

35 - Fabinho

37 - Michel

38 - Matheus Fernandes

40 - Alan Guimarães

41 - Giovani

42 - Marcelo Lomba

46 - Vanderlan

49 - Gabriel Silva