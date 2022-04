Vazou: suposto segundo uniforme do Flamengo viraliza na internet; veja

Circula na internet uma imagem do suposto novo segundo uniforme do Flamengo. A veracidade da foto foi confirmada pelo blog 'Coluna Fla'. (Veja acima)

A camisa tem data de lançamento marcada para o dia 29 de abril em todas as lojas oficiais do clube. Ainda não se sabe qual será o valor do uniforme, mas é esperado que seja mantido o mesmo preço da peça principal , que custa R$ 299,99 na versão torcedor e R$ 399,99 no modelo jogador.

Ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, a camisa não terá faixas e será toda branca, com detalhes vermelhos na manga.