Vasco x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/03) pelo Brasileirão

Vasco x Santos disputam hoje, domingo (30/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, todos pelo Campeonato Carioca e pela Copa do Brasil, o Vasco venceu União Rondonópolis por 3 a 0, superou o Botafogo por 1 a 0, perdeu para o Flamengo por 1 a 0, goleou o Nova Iguaçu por 3 a 0 e perdeu para o Flamengo por 2 a 1.

Já o Santos vem do Campeonato Paulista 2025 e passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Água Santa, outra de 3 a 0 contra Noroeste, mais uma de 3 a 0 sobre Inter de Limeira, outra de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e uma derrota de 2 a 1 para o Corinthians.

Vasco x Santos: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Thaciano (Barreal); Soteldo, Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 30 de março de 2025, 18h30