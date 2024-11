Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (21/11) pelo Brasileirão

Vasco x Internacional disputam hoje, quinta-feira (21/11), a 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vasco da Gama acumula no Campeonato Brasileiro 43 pontos, 12 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 36 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Internacional soma na competição 59 pontos, 16 vitórias, 11 empates, 6 derrotas, 46 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está inivcta há 14 rodadas da Série A do Brasileirão.

Vasco x Internacional: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor (Léo), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho; Maxime Dominguez, Emerson Rodríguez, Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Internacional: Sergio Rochet (Anthoni); Aguirre, Rogel, Vitão, Renê; Fernando (Rômulo), Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick; Wesley, Borré. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 21 de novembro de 2024, 20h