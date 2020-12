Vasco x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Com objetivos distintos neste momento no Campeonato Brasileiro, Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 20h30, em São Januário. Do lado Cruz-Maltino, pressão no português Ricardo Sá Pinto pelos maus resultados recentes e atuações ruins da equipe. Já no Tricolor, após a saída inesperada de Odair Hellmann, Marcão, ídolo do clube, estará pela quarta vez no comando técnico do grupo.

O Vasco tem seis jogos sem vencer na temporada, incluindo a eliminação na Sul-Americana para o Defensa y Justicia, além de duas goleadas sofridas para Ceará, em casa, e Grêmio, fora. Por isso, o time mandante tenta reencontrar o caminho das boas atuações e precisa fazê-lo rápido, já que é o time que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão, com 24 pontos.

O Fluminense vem de bons resultados e uma ótima atuação contra o Athletico-PR em noite de gala de Marcos Paulo. Já são quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias de virada. Entretanto, a saída de Odair para comandar o Al Wasl, da Arábia Saudita, pegou todos nas Laranjeiras de surpresa. Agora, Marcão tem a missão de continuar o bom trabalho anterior e buscar a vaga na Libertadores. O Flu é o quinto colocado, com 39 pontos.

VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel, Miranda, Marcelo Alves (Juninho) e Leandro Castan; Léo Matos, Andrey, Gil e Henrique (Neto Borges); Benítez, Cano e Talles Magno.

Desfalques: Breno e Ramon (lesionados)Pendurados: Leonardo Gil, Neto Borges, Ricardo Graça, Henrique, Talles Magno, Gabriel Pec e Bruno GomesSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri (André), Hudson e Nenê; Michel Araujo, Wellington Silva e Marcos Paulo.

Desfalques: Yago Felipe (transição), Lucca (preparação física após Covid-19), Martinelli (dores na coxa esquerda) e Calegari (Seleção Sub-20).Pendurados: Hudson, Felippe Cardoso, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Wellington Silva, Igor Julião, André, Nenê e NinoSuspensos: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 20% das pessoas que responderam à enquete apostam no Vasco. Entendem que o empate é o resultado mais provável 40% e consideram o Fluminense favorito outros 40%.