Vasco vence o Vila Nova, engata a segunda vitória seguida e entra no G4 da Série B

Foi tenso, mas o Vasco venceu a segunda partida seguida - esta contra o Vila Nova, em São Januário. Com o resultado e 1 a 0 a noite desta terça-feira, mais o empate do Goiás com o Remo, o Cruz-Maltino entrou no no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

VASCO POBRE, VILA ARMADO

Com três minutos, o Vasco tentava trocar passes no campo de ataque, mas o Vila Nova conseguiu obter o contra-ataque e fez Vanderlei trabalhar. O chute de Henan foi forte e o goleiro defendeu. O jogo seguia na tônica do domínio cruz-maltino, mas sem conseguir passar pela retraída defesa goiana. Só que o time de Lisca sofria para chegar na entrada da área adversária. Pelo contrário, foi o time visitante quem, num novo contra-ataque, gerou perigo. Desta vez, Alesson fez a bola passar perto do gol.



SORTE É PRECISO

O cenário era ruim demais para o Vasco. Dificuldade na criação, Leandro Castan substituído por lesão ainda no primeiro tempo... até que, já nos acréscimos, Juninho achou Léo Jabá na área e o ponta conseguiu girar antes de chutar prensado na marcação. A bola encobriu o goleiro e o placar foi aberto.

RETORNO POBRE

No segundo tempo, atrás no placar, o Vila Nova tentou se lançar mais ao ataque. Só que nem conseguia criar com volume, nem o Vasco obtinha contragolpes. Muitas faltas travavam a partida. O primeiro bom lance foi aos 21, quando Lucas Mazetti cobrou escanteio, Vanderlei não achou a bola, mas o cabeceio de Rafael Donato foi por cima.

ENGRENOU?

Aos 28, o time da casa roubou a bola no campo de ataque. Figueiredo achou Léo Jabá, mas a finalização, desta vez, foi por cima do gol. Três minutos depois, após cruzamento rasteiro, Formiga tentou de letra. A bola foi nas mãos do goleiro vascaíno.

NEM TANTO

A partida era tensa. O árbitro distribuía cartões, mesmo sem muita violência nas faltas. O Vila teve chances de empatar, mas faltou contundência aos jogadores para alterarem o placar. Assim, e com o empate do Goiás com o Remo, o Cruz-Maltino dormiu no G4.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 VILA NOVA

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 10 de agosto de 2021, às 21h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Léo Matos, Leandro Castan, Romulo (VAS), Marquinhos Gabriel; Xandão, Alesson, Dudu, Lucas Mazetti, Rafael Donato, Renan Mota, Kelvin (VIL)

Cartões vermelhos: Não houve.

GOL: Léo Jabá (46'/1ºT 1-0)

VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan (Ernando, 43'/1ºT) e Zeca; Romulo, Juninho (Andrey, 22'/2ºT) e Sarrafiore (MT, 22'/2ºT); Léo Jabá, Figueiredo (Cayo Tenório, 35'/2ºT) e Marquinhos Gabriel (Galarza, 35'/2ºT) - Técnico: Lisca.

VILA NOVA: Georgemy, Rafael Donato, Xandão (Alan Grafite, 15'/2ºT) e Renato; Lucas Mazetti (Clayton, 37'/2ºT), Dudu, Arthur Rezende (Cássio Gabriel, Intervalo), Renan Mota (Moacir, 15'/2ºT) e Willian Formiga; Alesson e Henan (Kelvin, 15'/2ºT) - Técnico: Higo Magalhães.