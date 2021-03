Vasco informa saída de Yago Pikachu e atleta paraense fecha com o Fortaleza

O Vasco da Gama-RJ informou nesta sexta a saída definitiva do lateral direito paraense Yago Pikachu, de 28 anos. O jogador vai atuar pelo Fortaleza-CE nesta temporada, porém o clube carioca terá um percentual para caso o atleta seja negociado.

Com a camisa do Vasco Pikachu atuou em 253 partidas, marcou 40 gols e deu 20 assistências em seis anos defendendo o clube cruzmaltino. Ele termina a passagem pelo Vasco como o atleta que mais jogou pela agremiação no século 21, além de ser o lateral com mais gols em toda a história vascaína.