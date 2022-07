Vasco empata sem gols com Sport no Maracanã lotado e sai vaiado pela torcida

O Vasco empatou em 0 a 0 com o Sport no estádio Maracanã neste domingo (3) pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Sem Nene, lesionado, o Cruz-Maltino teve mais a bola durante o jogo, mas pecou muito na tomada de decisão. Ao final do duelo, a equipe saiu de campo vaiada pelos mais de 60 mil torcedores presentes.

Com o resultado, os cariocas seguem em segundo lugar com 31 pontos, seis a menos do que o líder Cruzeiro. Já o time de Recife vai a 22 e cai para sexto. Na próxima rodada, os dois times entram em campo no sábado. O Vasco visita o Criciúma às 16h30, enquanto o Sport recebe o Londrina na Ilha do Retiro às 16h.