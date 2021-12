Vasco avalia a contratação do atacante paraguaio Luis Amarilla

O elenco do Vasco para 2022 pode ter mais um jogador estrangeiro: o atacante paraguaio Luis Amarilla, que pertence ao Vélez (ARG), está no radar do Cruz-Maltino, que avalia as possibilidades para contratar o jogador de 26 anos. A informação foi publicada originalmente pelo canal "Atenção, vascaínos".

O Vélez, oficialmente, afirma ainda não ter sido contatado. De fato, o estafe do atleta e a diretoria vascaína é que estão em contato maior. O atleta está valorizado e também interessa ao futebol chileno.

Amarilla pertence ao clube argentino, mas vem de seguidos empréstimos à Universidad Católica (EQU), ao Minnesota United (EUA) e à LDU (EQU). Especificamente no Equador o rendimento do atacante foi positivo.

A posição de centroavante no Vasco vive incógnita. Após a saída de Cano, Raniel está encaminhado, mas há lacunas a serem preenchidas.