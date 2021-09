Vasco anuncia venda de Arthur Sales para o Lommel SK, time da Bélgica que pertence ao Grupo City

O Vasco anunciou a venda de Arthur Sales, de apenas 19 anos, para o Lommel SK (BEL), time que integra o Grupo City, na tarde desta terça-feira. O atacante, que é cria da base do Cruz-Maltino, deixa o clube após dez partidas pela equipe profissional - cinco pela Série B, quatro pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil.

Segundo o site ge, a transferência de Arthur Sales para o time belga foi fechada em 3 milhões de dólares, o que dá quase R$ 15,5 milhões na cotação atual. No negócio, o Lommel SK adquiriu 80% dos direitos econômicos do atacante. Dessa forma, o Vasco mantém os 20% restantes.

Vale lembrar que o Vasco, ainda em julho, recusou uma proposta de R$ 8 milhões do Pafos, do Chipre, pelo artilheiro do time sub-20 na temporada. Em nota, o Gigante da Colina desejou sorte a Arthur no novo desafio e destacou que torcerá para que "mais um coração infantil" brilhe no futebol da Europa.

- O Club de Regatas Vasco da Gama deseja sorte ao atleta em seu novo desafio, com a certeza de que a “Raiz Vasco” continuará viva. Torcemos para que mais um coração infantil brilhe no futebol europeu! Boa sorte, Arthur!