Vasco anuncia patrocínio de dois anos com empresa que tem Ronaldinho Gaúcho de embaixador

O Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira, o acerto de um novo patrocínio para a barra das costas do uniforme da equipe profissional e a barra da frente do time Sub-20. Trata-se da VRAUU Energy Drink Brasil, marca de bebidas energéticas, que tem como embaixador o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. O acordo foi selado ao vivo pela VascoTV e é válido pelos próximos dois anos.

O Gigante da Colina estreia pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 19h, diante do Volta Redonda. O duelo será realizado no Estádio Raulino de Oliveira. A marca estará na camisa já na partida desta noite.

Confira a nota oficial do Vasco sobre a parceria

Na tarde desta quarta-feira (26/1), seguindo o planejamento da atual gestão de valorização e reposicionamento de marca do Gigante da Colina, Vasco da Gama e VRAUU Energy Drink assinaram contrato de patrocínio para o Clube, com parceria válida por dois anos. A marca de bebidas energéticas será estampada nas camisas das equipes profissional (barra-costas) e Sub-20 (barra-frente), além disso a VRAUU recebe a designação de “Energético Oficial do Vasco da Gama” e estará presente em ações da VascoTV e nas mídias sociais do clube. A empresa já firmou parcerias no futebol com o Real Betis, da Espanha; e o SL Benfica, em Portugal.

Estiveram presentes no evento em São Januário o presidente Jorge Salgado, o 1o Vice-Presidente Geral, Carlos Roberto Osorio e o VP de Marketing Vítor Roma. A VRAUU Energy Drink foi representada por seu CEO Patrick Magalhães e pelo membro do comitê executivo da empresa Fábio Ricardo Pereira.

"O Vasco da Gama se sente orgulhoso de ter sido escolhido pela VRAUU como porta de entrada em nosso país. Somos um clube Gigante, que tem a mais linda história do futebol. Temos certeza que será uma parceria vitoriosa para ambos os lados. Agradecemos a confiança e damos as boas-vindas ao nosso novo parceiro", declarou o presidente Jorge Salgado.

O anúncio foi realizado ao vivo no pré-jogo da Vasco TV, antes da estreia do Cruzmaltino na temporada, diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Fábio Ricardo, um dos sócios da marca, destacou a história e grandeza do Vasco como determinantes para a parceria:

"A parceria com o Clube de Regatas Vasco da Gama será fundamental para a marca. A operação no Brasil acontecerá a partir do mês de fevereiro. Unir-se a um clube de massa, com uma linda história, de conquistas e vitórias, é algo de muita importância para a marca. Em 2022, nosso grande desafio é lançar os produtos nos mercados brasileiro, norte-americano e europeu".

SOBRE A VRAUU ENERGY DRINK

Toda a linha dos produtos da marca VRAUU ENERGY DRINK é fabricada na Áustria, com elevada qualidade. Um país de referência, com todo know-how na produção de bebidas energéticas. Possui quatro sabores: ORIGINAL, SUGARFREE, TROPICAL e MELANCIA, todos à base de taurina, cafeína e vitaminas essenciais para a saúde. O sabor e a energia tornam o seu consumo adequado em todos os momentos do dia. Os produtos VRAUU estarão à disposição dos consumidores brasileiros a partir de fevereiro.

Ronaldo de Assis Moreira, o astro do futebol mundial mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, é o embaixador mundial da marca VRAUU ENERGY DRINK, e participará de ações conjuntas da empresa com o Vasco no Brasil.