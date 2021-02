Vasco anuncia pacote de pay-per-view exclusivo com a transmissão de todos os jogos do clube no Carioca

Com a proximidade de uma nova temporada, o Vasco anunciou um pacote de pay-per-view exclusivo com a transmissão de todos os jogos do clube no Campeonato Carioca. A comercialização do produto terá início na próxima segunda, com valores inteiros e mensais, e busca expandir ainda mais a audiência da TV oficial do clube no Youtube.

Jogo do Vasco no Carioca é na Vasco TV. Saiba mais 👉🏽 https://t.co/iCRLyELKYn#VascoDaGama pic.twitter.com/xok2pBiTYD — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 27, 2021

Com conteúdos exclusivos, por menos de R$10 por partida, o torcedor poderá acompanhar todos os jogos do estadual. Além disso, ele assistirá ao pré-jogo, intervalo e pós-jogo com imagens de bastidores, entrevista com jogadores, presença de ídolos, vascaínos ilustres, mesa redonda, coletiva de imprensa e muita interatividade. Durante as transmissões, será sorteada uma camisa por jogo entre os torcedores que assinarem o pacote.

Segundo o site oficial do clube, o pacote completo (até 15 jogos) custará R$129 e poderá ser dividido em 4 vezes. Outra opção será o pacote mensal, com o valor de R$49,90, com uma rica experiência digital sobre o Gigante da Colina.> Confira a tabela do Campeonato Carioca O Vasco confirmou a contratação da jornalista Vanessa Riche, que ficará à frente da cobertura. Com vasta experiência, a profissional nunca escondeu a sua paixão pelo clube de São Januário e terá a oportunidade de trabalhar no time de seu coração.

Essa iniciativa da VascoTV faz parte de uma negociação conjunta com Botafogo e Fluminense, e a NSports, empresa do mercado digital, com experiência em transmissão internacional e de outras modalidades. E a estreia já está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h, diante da Portuguesa, na primeira rodada do estadual.

Vanessa Riche é o novo reforço da VascoTV (Foto: João Pedro Isidro/Vasco)