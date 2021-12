Vasco anuncia o fim das negociações para o retorno de Ricardo Gomes ao clube

O Vasco anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira, o fim das negociações com Ricardo Gomes. Por meio de uma nota, o clube informou que ambas as partes decidiram encerrar cordialmente as conversas para um possível retorno do ex-técnico ao Cruz-Maltino. Até o momento, não foi informado o motivo para o fim das tratativas.

O Gigante da Colina também informou que segue reformulando o Departamento de Futebol visando a temporada 2022 e que em breve irá comunicar as mudanças. O presidente Jorge Salgado citou o nome de Ricardo Gomes em um vídeo divulgado por um torcedor na última segunda-feira.

Ao longo da última semana, Ricardo Gomes negociava para ocupar o cargo de diretor técnico, uma espécie de coordenador do futebol, sendo o elo entre o CEO (sigla para Chief Executive Officer, espécie de diretor principal, no caso, do futebol). O clube pretende trazer também um diretor executivo para ocupar a pasta que era de Alexandre Pássaro.

Após uma campanha melancólica na Série B, o Vasco planeja anunciar nomes para diversos cargos do Departamento de Futebol. Além de um diretor técnico e um de futebol, o clube negocia também negocia com um treinador para a próxima temporada. O nome de Zé Ricardo é o favorito e também foi citado pelo presidente no vídeo.

Confira a nota oficial do Vasco sobre o fim da negociação com Ricardo Gomes

O Club de Regatas Vasco da Gama e Ricardo Gomes decidiram encerrar cordialmente, nesta quarta-feira (01/12), as negociações para uma possível vinda do profissional para São Januário. O Gigante da Colina segue reformulando o Departamento de Futebol visando a temporada 2022 e comunicará em seus veículos oficiais tão logo esse processo seja concluído.