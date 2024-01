Vasco anuncia contratação de dirigente ex-Paysandu para cargo de gerência na SAF

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira (4), mais um reforço fora dos gramados. Fernando Leite, gerente de futebol que estava no Cianorte, se juntará ao clube carioca como gerente de sedes. Com experiência no cenário futebolístico, Leite, de 49 anos, chega para fortalecer a estrutura do Vasco, gerenciando a estrutura dos centros de treinamentos e do estádio São Januário.

A trajetória do dirigente inclui duas passagens pelo futebol paraense. Fernando Leite já desempenhou funções de supervisor de futebol do Paysandu em 2015 e 2017. Outro ex-dirigente que passou recentemente pelo Vasco foi André Mazzuco, que foi executivo de futebol cruzmaltino entre 2019 e 2020 e atualmente trabalha no Botafogo. A passagem de Mazzuco pela Curuzu durou entre abril 2017 e agosto de 2018.

A contratação de Leite é parte do processo de reestruturação iniciado pela 777 Partners no Vasco, que já contemplou mudanças no departamento de futebol, com as chegadas de Alexandre Mattos e Rodrigo Pelaipe. A base do clube também passa por transformações, com a recente troca de gerentes, incluindo a saída de Carlos Brazil e a chegada de Rodrigo Dias.