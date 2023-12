‘Sou muito Vasco’, diz sobrinho de Julio Cesar, ídolo do Flamengo, que se inspira no tio

Roger, sobrinho do ex-goleiro Julio Cesar, ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira, está trilhando um caminho parecido ao do tio, no entanto, em um time rival, o Vasco da Gama. Há pouco mais de dez anos, ele iniciou na base do Gigante da Colina, e esta se preparando para chegar ao time profissional e tentar fazer história em São Januário.

Júlio Cesar, que se aposentou em 2018, agora é empresário de Roger, filho do seu irmão, Junior Espindola. Em entrevista ao ge, o jovem jogador falou sobre a relação com o tio. “Meu tio está comigo sempre, ele é meu empresário, então estamos ainda mais próximos. Um cara sensacional, tanto na parte profissional quando na pessoal. Ele é muito importante para mim, está sempre me orientando nas situações da vida. Meu pai também tem essa experiência maior e passa para mim tudo que ele já viveu com meu tio”, contou.

O zagueiro da base do Vasco até se inspira no tio, mas jogando do lado oposto e em posição diferente, quer trilhar um caminho próprio. “Mas ele foi o Julio Cesar e eu quero ser o Roger. Dou meu melhor todos os dias nos treinos e nos jogos para isso. Meu tio foi um absurdo no futebol, mas quero construir minha carreira também”, afirmou.

Roger ainda tentou jogar no Flamengo, passou um período atuando no sub-12 e sub-14 do Rubro-negro, no entanto, não ficou muito tempo no time do coração do tio, e logo retornou ao Vasco da Gama.

“O Vasco é minha vida, clube que abriu as portas para mim. São mais de 10 títulos na base. Sempre que posso vou aos jogos, fico de olho nas notícias, sou muito Vasco. Não só eu, como toda minha família. Menos meu tio, a gente sabe por que”, brincou.

O atleta tem 25 jogos na temporada, com quatro gols e uma assistência. Em 2023, Roger foi campeão da Taça Guanabara (invicto), do Carioca e da Recopa Carioca pelo Vasco, e agora se prepara para disputar sua segunda Copa São Paulo de Futebol Júnior com a equipe.

A expectativa de Roger é chegar à equipe profissional do Gigante da Colina. “Espero muito chegar ao profissional, mas hoje meu foco é no sub-20, quero fazer uma excelente Copinha. Quando for para o profissional também vou dar meu máximo”, finalizou.