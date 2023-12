Goleiro Julio Cesar é acusado de traição com garota de programa marroquina

A controvérsia envolvendo a separação de Susana Werner e Julio Cesar ganha mais um episódio, segundo informações do jornalista Leo Dias. O ex-goleiro da seleção brasileira teria mantido um relacionamento extraconjugal com uma garota de programa marroquina chamada Stella, em eventos na Itália.

Aos 32 anos, Stella teria conhecido Julio Cesar pela primeira vez em agosto, durante um encontro na boate JustMe, em Milão, frequentada exclusivamente por membros da alta sociedade. Na ocasião, ela não tinha conhecimento do estado civil do ex-goleiro. A confirmação do caso teria vindo da própria Stella, que concedeu uma entrevista ao jornalista, acompanhada de fotos e supostas trocas de mensagens entre eles.

A reportagem sugere que o primeiro encontro aconteceu enquanto Julio Cesar ainda estava casado, contradizendo a afirmação de Susana Werner de que eles estavam separados há um mês.

De acordo com o relato, Julio Cesar teria solicitado a presença de Stella no setor privado da boate, onde passaram um tempo conversando antes de saírem juntos para o apartamento dela, local dos encontros subsequentes.

Stella teria compartilhado detalhes do primeiro encontro com pessoas próximas, afirmando que Julio Cesar a presenteou com €3.500 euros, equivalentes a R$18,9 mil. Fontes ligadas a ela relataram que o ex-goleiro controlava a comunicação entre eles, organizando os meios para evitar suspeitas até mesmo de amigos.