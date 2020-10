Van Dijk rompe ligamento do joelho e perderá restante da temporada

Além do empate amargo diante do Everton, o Liverpool pode ter pedido uma de suas principais referências para o restante da temporada. O zagueiro Virgil Van Dijk sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficará longe dos gramados por sete ou oito meses. A informação é da TV inglesa "beIN Sports", que confirma que o holandês rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

O lance que causou a lesão foi a forte dividida do zagueiro com o goleiro Pickford, do Everton, logo no início da partida. O árbitro marcou impedimento no lance e não puniu o goleiro pela entrada violenta. Van Dijk não conseguiu voltar para a partida e precisou ser substituído por Joe Gomez, aos 10 minutos do primeiro tempo.

Na coletiva após o empate por 2 a 2, o técnico Jürgen Klopp comentou sobre a lesão de Van Dijk. Apesar de não dar detalhes e dizer que ainda não sabia a gravidade, o alemão não escondeu a preocupação sobre o ocorrido.

- Não sei (quão sério é), não sei, mas não é bom. Virgil jogou não sei quantos jogos seguidos. Ele já jogou com dor, ele já jogou com quase tudo, mas dessa vez não conseguiu continuar. Isso não é bom.