Vampeta diz que Romário ficou de fora da Copa do Mundo de 2002 por causa de sexo com aeromoça

O ex-jogador Vampeta afirmou em entrevista ao canal "Podpah" no Youtube que Romário ficou fora da Copa do Mundo de 2002 por ter feito sexo com uma aeromoça na concentração para uma partida contra o Uruguai em 2001. A informação foi divulgada pelo UOL.

Segundo ex-volante de Corinthians, Fluminense e Flamengo, a história aconteceu antes da partida contra a Celeste Olímpica, em Montevidéu, marcada para 1º de julho de 2001. Na ocasião, o Brasil perdeu por 1 a 0 e ficou em situação complicada na classificação, faltando apenas cinco jogos para o fim das eliminatórias. Romário atuou durante os 90 minutos e não marcou.

“Dizem as más línguas que ele ‘comeu’ a aeromoça. Dizem que a aeromoça deu mole antes do jogo contra o Uruguai, e o Baixinho podpah no hotel”, disse o ex-jogador no programa que foi ao ar no sábado (14).

“O Felipão ficou sabendo. Os seguranças falaram que o Romário fugiu e tava no quarto com a aeromoça. Eu não estava nesse jogo. E dentro de campo não teve podpah. O Baixinho não pegou na bola”, contou Vampeta.

Segundo Vampeta, Felipão perdeu a confiança em Romário e fechou o grupo com nomes de confiança como Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo e Rivaldo, deixando deixou o atacante de fora da lista para a Copa do Mundo de 2002.

"O Felipão chamou o Emerson, Cafu, Roberto Carlos e o Rivaldo e falou 'vou esperar o Ronaldo recuperar, não chamo mais o Baixinho e conto com vocês'."

Confira a entrevista do Vampeta: