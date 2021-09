Vampeta coloca Daniel Alves e Lucas Lima em lista dos atletas que 'fingem que jogam'

O ex-volante Vampeta popularizou a frase "eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo" em meados dos anos 2000 e, durante o "Arena SBT", o atleta atualizou a lista dos atletas que, em sua opinião, apenas "fingem que jogam". O pentacampeão afirmou que tinha muitos nomes para falar, mas se limitou a apenas dois jogadores.

- Rapaz. tem uma galera aí. Poderia dizer que o Daniel Alves está nessa lista. Tem uma galera, tem mais gente nesse bonde. Meu amigo, irmão, mas aqui a gente não pode mentir, o Lucas Lima. Tem mais gente, mas tá bom dois - afirmou Vampeta.



O São Paulo de Daniel Alves volta a entrar em campo no próximo domingo para enfrentar o Fluminense pela 20ª rodada do Brasileirão 2021. O Tricolor Paulista ocupa a 15ª colocação com 22 pontos em 18 jogos.

E o Fortaleza de Lucas Lima retorna aos gramados também no domingo, para encarar o Atlético Mineiro pela 20ª rodada do Brasileirão 2021. No torneio, o Tricolor de Aço ocupa a 3ª colocação com 33 pontos em 19 jogos.