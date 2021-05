Vagner Mancini não resiste a derrota em Dérbi e é demitido do Corinthians

O técnico Vagner Mancini não resistiu a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista e foi demitido do Corinthians. O anuncio foi feito oficialmente pelo presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, após a derrota do Timão por 2 a 0 para o Palmeiras, na Neo Química Arena, neste domingo (16), que tirou o clube do Parque São Jorge da decisão estadual.

- Triste hoje pelo resultado, por termos ficado de fora de mais uma final. Queria aqui comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Vagner Mancini – disse Duílio, em comunicado.

GALERIA>> Confira 30 técnicos estrangeiros disponíveis no mercadoTABELA>> Confira a tabela do Pauliistão e simule os próximos jogos

Mancini dirigiu o Corinthians em 45 partidas (Foto:Divulgação/Corinthians)

Além de Mancini, o auxiliar técnico Anderson Batatais e o analisa de desempenho Cláudio de Andrade também foram dispensados.

O presidente corintiano prometeu anunciar o novo treinador no clube nos próximos dias, após conversar com a diretoria.

- O futebol muitas vezes nos obriga a fazer mudanças e entendemos nesse momento que o Corinthias precisa seguir e mudar a sua comissão técnica. Nos próximos dias, depois de conversar com a nossa diretoria, o Corinthians anunciará o seu novo comandante.

Vagner Mancini deixa o Corinthians com 45 jogos, 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 54%. O técnico chegou ao Parque São Jorge em outubro do ano passado, após a demissão de Tiago Nunes, justamente em um clássico contra o Palmeiras, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, com o intuito de livrar o clube do rebaixamento. Rapidamente o profissional conseguiu o objetivo e chegou até mesmo a flertar com uma vaga na pré-Libertadores, o que não foi possível.

O contrato de Mancini com o Timão não previa multa rescisória.

Além da desclassificação no Paulista, o Corinthians, com Vagner Mancini, também deixou a Copa Sul-Americana, ao ser goleado por 4 a 0 pelo Peñarol, na última quinta-feira (13), pela quarta rodada da primeira fase do torneio continental.