Vagas limitadas e reforços não garantidos: quem pode ser inscrito pelo Palmeiras para o Mundial

Sem a contratação de um centroavante e às vésperas de estrear no Campeonato Paulista, o Palmeiras inicia nesta semana a sua reta final de preparação para a disputa do Mundial de Clubes antes da definição da lista de 23 nomes que serão inscritos para a competição. E com mais opções no elenco que vagas disponíveis, são 27 atletas ao todo atualmente no elenco, a disputa interna no grupo é para ver quem aparecerá na relação final para o torneio intercontinental da Fifa no próximo dia 24, data limite para o clube definir sua relação.

Segundo avaliação feita pelo LANCE! de acordo com os trabalhos do Verdão na pré-temporada e o rendimento apresentado em 2021, 20 nomes do atual plantel estariam com vaga definida no Mundial dentro do que se propõe o técnico Abel Ferreira.

Curiosamente, as dúvidas pairam justamente entre alguns reforços contratados pela equipe para esta temporada. Dos cinco nomes trazidos para o elenco, três estariam garantidos para a disputa nos Emirados Árabes Unidos: o goleiro Marcelo Lomba, reserva imediato do titular Weverton, o volante Eduard Atuesta, já com status importante no jogo proposto por Abel, e o centroavante Rafael Navarro, que ganha responsabilidade com a ausência de um nome de maior peso para o setor.

Outras duas contratações dependeriam ainda de avaliação, Jailson e Murilo. O volante está há um ano sem jogar e precisaria demonstrar que tem condições físicas ideais para aguentar a viagem.

O zagueiro, contratado do futebol russo, tem os cinco dias até a divulgação da lista para que mostrar que se encaixa no que o técnico português queria com a contratação de um zagueiro canhoto - um defensor para poder ajudar na saída de bola pelo lado esquerdo do campo, sem precisar sacrificar o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez na formação defensiva.

Pelos quatro jogos-treinos realizados pelo Palmeiras até aqui na pré-temporada, a ideia é que ele oficialize uma formação com três zagueiros, algo que já utilizava informalmente com Piquerez atuando recuado no setor. Essa escolha influenciaria a definição da lista.

Há ainda a questão Endrick. O Palmeiras consultou a Fifa e recebeu resposta positiva sobre a possibilidade de inscrever a joia de 15 anos da base. O torcedor sonha com a possibilidade e o L! apurou que Abel quer levar o jovem atacante para compor o elenco de treinos em Abu Dhabi e assim dar mais experiência para ele junto ao elenco profissional. Mesmo assim, para os palmeirenses, com a revelação junto ao grupo, em caso de algo ocorrer seria a realização de um sonho tê-lo por perto.