VÍDEO: Pará se despede do Santos e recebe homenagem do clube

O lateral-direito Pará rescindiu seu contrato de forma amigável e encerrou sua segunda passagem pelo Peixe nesta quarta-feira. O camisa 21 se despediu do grupo antes do treino no CT Rei Pelé. Com o elenco reunido, ele foi homenageado com a entrega de uma placa e uma camisa especial das mãos do executivo Edu Dracena e do vice-presidente José Carlos de Oliveira.

- Eu quero agradecer a todos. Desde o pessoal da cozinha, rouparia, etc, até o presidente Andres Rueda, ao Edu Dracena e todos os torcedores. Eu tenho um carinho muito grande pelo Santos. É um clube que me identifico bastante. Hoje estou saindo, pela porta da frente, mas sei que meu coração fica aqui - afirmou Pará.

- Tive muitos momentos marcantes aqui dentro, mas a final da Libertadores em 2011 foi inesquecível. Jogamos diante de um adversário também gigante, que é o Peñarol, e conseguimos fazer história. Meu nome está cravado aqui no clube por causa desse título. Sou eternamente grato por isso. Fica aqui o meu respeito e meu carinho por toda a torcida. Toda vez que entrei em campo para defender essas cores eu dei o máximo, sempre com muita garra e raça. Muito obrigado por tudo, nação santista - concluiu o lateral-direito.

O jogador está negociando sua ida para o Cruzeiro. Aos 35 anos, o veterano retornou ao Peixe a pedido de Jorge Sampaoli. À época, assumiu a posição de titular ‘tomando’ a vaga de Victor Ferraz, muito questionado pela torcida. Na temporada seguinte, foi titular absoluto. Já em 2021, acabou perdendo espaço e tendo que lidar com críticas com parte da torcida.



Pará trabalhou com o técnico Vanderlei Luxemburgo no Santos, Grêmio e Flamengo. O jogador foi um pedido do treinador que acertou permanência na equipe celeste para próxima temporada.



Contando as duas passagens, conquistou o bicampeonato paulista de 2010 e 2011, a Copa do Brasil de 2010 e a Copa Libertadores de 2011. Além disso, foi vice-campeão brasileiro em 2019 e vice-campeão da Libertadores de 2020. Ao todo foram 292 jogos, com três gols marcados.